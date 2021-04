Ciekawe i nietypowe. Noclegi w Polsce nie muszą być nudne

Czasem każdy chce rzucić wszystko i wyjechać – jeśli nie w Bieszczady, to przynajmniej myśli o tym, by zaszyć się w lesie. Jedną z możliwości jest skorzystanie z zaproszenia Lasów Państwowych, które już na początku maja otwierają się na biwakowiczów. Każde nadleśnictwo wyznaczyło obszar, w którym będzie można legalnie rozbić namiot. Problem polega na tym, że turyści nie mają dostępu nawet do podstawowych udogodnień.