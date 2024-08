Ciepło, tanio i blisko. Wystarczy dowód, żeby wjechać. "Tylko do końca roku"

Tunezja to świetny kierunek na jesień. Obecnie - w ostatnim tygodniu sierpnia - słupki rtęci w dzień w Tunisie pokazują 35-38 st. C. W kolejnych miesiącach spokojnie się tam wciąż wygrzejemy - temperatury średnio wynoszą odpowiednio 25-28 st. C. we wrześniu i 23-25 st. C. w październiku. Chłodniej robi się w listopadzie, ale - w porównaniu do polskich warunków - wciąż jest tam bardzo przyjemnie - ok. 20 st. C.