Hit na urlop. Ponad 100 procent więcej turystów z Polski

Polscy stawiają na Tunezję

W zeszłym roku poleciało do Tunezji 213 tys. Polaków, co stanowi wzrost rzędu 106 proc. w stosunku do 2022 r. jak również 99,6 proc. w stosunku do 2019 r. - Można śmiało powiedzieć że lata covidowe mamy już dawno za sobą - mówi Paweł Kulesza z Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki. - Zaraz za Francuzami i Niemcami Polacy stanowią trzecią, co do ważności grupę podróżujących klientów w celach turystycznych. W tym roku spodziewamy się również wzrostów, może nie tak spektakularnych jak w zeszłym roku, ale widać już dziś duże zainteresowanie tym kierunkiem wśród polskich turystów.