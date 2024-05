Wakacje w Tunezji. Tego nie rób pod żadnym pozorem

28 maja br. media obiegła wiadomość, że Polak trafił do więzienia w Tunezji. Student z Łodzi, Daniel Dembowski, wyjechał na wczasy z biurem podróży, ale podczas pobytu wybrał się indywidualnie na samotną wycieczkę do Tunisu. Podczas zwiedzania natknął się na demonstrację. Miał wówczas wyjąć telefon i zrobić kilka zdjęć, co zauważyli policjanci.