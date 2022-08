Ciepły sen pod namiotem. Jak przygotować się na chłodne noce?

Zamiast łóżka

Jeżeli zapytacie kogoś o to, co najlepiej sprawdzi się pod namiotem w kwestii zastąpienia łóżkowego materaca, to zazwyczaj jako pierwsza na myśl przychodzi karimata. Jest to rozwiązanie tanie, lekkie i solidne, a także pozwala na szybkie złożenie i rozłożenie. Ta prostota ma jednak swoje wady, ponieważ karimaty są cienkie, a więc dla wielu niewygodne i po złożeniu zajmują dużo miejsca. Wśród wad wymienia się też gorszą izolację. Kwestię wygody lub jej braku można zniwelować wybraniem odpowiedniej grubości. Trzeba jednak pamiętać, że im grubsza karimata, tym trudniejsze będzie noszenie jej ze sobą podczas pieszych wędrówek.