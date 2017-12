Co ma migdał do tuńczyka? Sylwestrowe zwyczaje i potrawy z całego świata

Od pączków mających uchronić przed złą boginią rozcinającą żołądki buntownikom po wróżenie z jajka. Zwyczaje sylwestrowe w różnych zakątkach globu bywają naprawdę wymyślne. Poznaj te najbardziej intrygujące.

W Japonii różowy błękitny tuńczyk na szczęście

Największą sylwestrową kulinarną atrakcją dla Japończyków jest błękitny tuńczyk, czyli jedna z najdroższych ryb świata. Na stołach zamożniejszych mieszkańców Japonii nie może zabraknąć tego dania. Koszt potrawy nie jest tutaj jednak najważniejszy. Znaczenie ma kolor mięsa – mimo że tuńczyk nazwany jest błękitnym, to jego mięso jest różowe. Kolor ten według Japończyków symbolizuje szczęście.

Owocowy Nowy Rok w Hiszpanii

W Hiszpanii według tradycji, kiedy w noc sylwestrową wybije północ, każdy, kto chce mieć szczęście w nowym roku, musi zjeść 12 winogron. Z każdym uderzeniem zegara należy zjeść jedno z dwunastu owoców, które mają osłodzić wszystkie miesiące nadchodzącego roku. Co ciekawe, najlepiej jeść winogrona, stojąc na lewej nodze, aby później bez trudu wejść w nowy rok prawą stopą.

Na sylwestrze w Austrii nie zapomnij o świnkach

Mieszkańcy Austrii wierzą w magiczną moc talizmanów, tzw. glücksbringer. Najpopularniejszym przykładem takiego amuletu jest świnka. W sylwestra można ją spotkać na każdym kroku – na czapkach, koszulkach, breloczkach oraz na talerzach. To zwierzę symbolizuje szczęście, dobrobyt, płodność i bogactwo, dlatego w ostatnim dniu roku każdy obdarowuje swoich bliskich marcepanową lub drożdżową świnką.

W Norwegii, jeśli znajdziesz migdał, zmienisz stan cywilny

Tradycyjnym sylwestrowym zwyczajem w Norwegii jest serwowanie puddingu ryżowego, w którym ukryty jest sporych rozmiarów migdał. Osoba, która na niego trafi w swojej porcji, będzie miała szczęście w nowym roku. Co ciekawe w niektórych regionach Skandynawii wierzy się, że osoba, która znajdzie migdał, w trakcie kolejnych 12 miesięcy zmieni swój stan cywilny.

Grecja – ciasto z ukrytą monetą

Na włoskim sylwestrowym stole znajdziesz soczewicę

Włoskie świętowanie nie może istnieć bez jedzenia. W ostatnią noc roku nie jest inaczej – obowiązkową potrawą na stole jest lenticchie, czyli gulasz z soczewicy. Każdy mieszkaniec Włoch musi przed północą zjeść porcję tego dania, co zapewni mu powodzenie i bogactwo w nowym roku. Soczewica kształtem przypomina małe monety, dlatego dla Włochów jest oczywistym symbolem pieniędzy i dostatku.

W Salwadorze wróż z jajka o północy

Mieszkańcy Salwadoru mają niespotykany sylwestrowy zwyczaj. Tuż przed północą wbijają jajko do szklanki z wodą. Kiedy zegar wybije godzinę dwunastą, sprawdzają, jaki kształt uformował się z żółtka – to, co zobaczą, wydarzy się w przyszłym roku. Zwyczaj mieszkańców Salwadoru zaskakująco przypomina polską tradycję lania wosku na andrzejki.