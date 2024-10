Co z dyniami po Halloween? Tego nigdy nie rób

Lasy Państwowe informują, że regularnie otrzymują zapytania o możliwość wyrzucania resztek jedzenia, w tym np. dyń, do lasów. Stanowczo radzą, aby tego całkowicie zaprzestać.

Lasy Państwowe tłumaczą, dlaczego wyrzucanie dyni do lasów nie jest dobrym pomysłem.

Dyni nie powinno się zostawiać w lasach z kilku powodów. Przede wszystkim nie jest ona częścią naturalnego ekosystemu leśnego. Podkreśla się, że podobnie jest z liśćmi z ogródka, skoszoną trawą czy nawet skórkami bananów zjedzonymi podczas leśnych spacerów. Takie odpady mogą doprowadzić do rozprzestrzeniania się gatunków obcych, a czasem także inwazyjnych.

Ponadto należy pamiętać, że resztki dyni wyrzucone w lesie mogą stać się atrakcyjne dla zwierząt tam mieszkających, a nie stanowią dla nich odpowiedniego pożywienia. "Raz, że nie jest to ich naturalny pokarm, dwa, że nieprzemyślane dokarmianie tylko sprowokuje zwierzęta do poszukiwań pokarmu w pobliżu osad ludzkich, a to nie jest dla nich bezpieczne" - czytamy w jednym z facebookowych wpisów Lasów Państwowych.