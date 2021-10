Szał na dyniowe atrakcje. "Takich tłumów się nie spodziewałam"

- Na miejscu dzikie tłumy pozowały do zdjęć w dyniach i stały w kolejce po dyniowe muffiny - opowiada nasza czytelniczka. - Koleżanka śmiała się, że jest trochę festiwalowo, bo na miejscu pojawiły się nawet foodtrucki. Kolejka do nich się nie kończy, a czas oczekiwania na pizzę to 40 minut.