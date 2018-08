Co zabrać ze sobą na wakacje?

Dobre przygotowanie to podstawa. Jak się spakować wyjeżdżając do zagranicznego hotelu, jak pod namiot, a o czym nie zapomnieć planując wyjazd z niemowlakiem?



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pakowanie bywa nie lada wyzwaniem (Materiały prasowe)

Na długi urlop czekamy cały rok, niejednokrotnie z dziecięcą ekscytacją skreślamy ostatnie dni w kalendarzu. W pracy obmyślamy co spakować na wakacje, aby o niczym nie zapomnieć. Wielu osobom przyda się praktyczna lista rzeczy na wyjazd. Wiele z nich zabieramy niezależnie od tego, dokąd się udajemy i jakiego rodzaju wypad to będzie. Bagaż autostopowicza będzie się bowiem bardzo różnił od walizki wczasowicza, który wybrał opcję all inclusive w 5-gwiazdkowym hotelu. Jak się spakować na wakacje, by mieć wszystko co potrzebne, bez zbędnego balastu?

Wakacje all inclusive - Jak się na nie spakować?

Jadąc do hotelu, zwykle nie musimy zabierać ręczników, pościeli, ani żadnych przyborów kuchennych. Pakujemy głównie ubrania adekwatne do panującego w danym kraju klimatu, kosmetyki i ewentualne leki, które zażywamy (do tych wzbudzających podejrzenia, np. w zastrzykach, lepiej mieć zaświadczenie od lekarza), przejściówki do gniazdek oraz oczywiście jakąś gotówkę w odpowiedniej walucie. W przypadku ciepłych krajów, koniecznie trzeba pamiętać o kremie z wysokim filtrem, nakryciu głowy, okularach przeciwsłonecznych, preparatach na poparzenia słoneczne oraz środkach na biegunkę, lekach przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

Nie zapomnij o dokumentach: dowodzie osobistym, paszporcie (jeśli jest wymagany), karcie ubezpieczenia EKUZ, a także kartce z namiarami na Ambasadę RP, pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję. Dokumenty dobrze jest skserować, zrobić im zdjęcia telefonem, aby zawsze mieć przy sobie na wypadek gdyby zaginęły.

Jeśli lecimy w 2 osoby lub więcej, dobrym pomysłem jest wymieszanie ubrań pomiędzy walizkami. W przypadku zaginięcia jednej z nich, poszkodowana osoba nadal będzie miała się w co przebrać.

Co wziąć na biwak?

Wiemy już co spakować na wakacje w hotelu, jednak co zabrać pod namiot? Urlop na polu namiotowym, to zupełnie inny wymiar wypoczynku, dla osób ceniących sobie niezależność i aktywność, lubiących kontakt z naturą. Tu lista rzeczy do spakowania jest znacznie dłuższa, w końcu na biwaku chodzi o to, by być samowystarczalnym. Musimy pamiętać o wielu rzeczach, uwzględniając przy tym każdego rodzaju pogodę. Nawet przy dobrych prognozach synoptyków mogą się przydać swetry, polary i dodatkowe koce. Do tego oczywiście sam namiot, materace, śpiwory, poduszki, bielizna termoaktywna, obuwie przystosowane do brodzenia w błocie, latarka, zapałki, kompletnie wyposażona apteczka zawierająca leki na każdą ewentualność, lampa turystyczna, powerbank, kuchenka turystyczna plus wszystko, co przyda się do przygotowywania posiłków.

Aby o niczym nie zapomnieć, najlepiej przygotować się kilka dni wcześniej z listą, która będzie zawierać wszystko co wziąć na biwak. Szczegółowe informacje i podpowiedzi znajdziesz na https://www.jula.pl/porady/co-zabrac-ze-soba-pod-namiot-i-na-biwak/

Wyjazd z dziećmi

I tu mamy trzecią kategorię, która wymaga szczególnej uwagi niezależnie od charakteru wyprawy. Wyjazd z dziećmi należy czasem do najbardziej aktywnych i survivalowych. Co zabrać na wakacje jadąc z maluszkiem? Zapas pieluch, podkłady do przewijania, kosmetyki dziecięce, mnóstwo ubranek jeśli nie planujemy prać, śliniaczki, mleko, kaszki, słoiczki z obiadkami, nocnik, dmuchaną wanienkę lub miskę do mycia, leki, wózek, nosidełko lub chustę, książeczki, zabawki, obowiązkowo ulubionego pluszaka, a jeśli zamierzamy spędzać trochę czasu z dorosłymi lub we dwoje, gdy dziecko uśnie, przyda się elektryczna niania.