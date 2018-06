Costa Brava. Ulubione miejsce polskich turystów w Hiszpanii

Costa Brava jest nie tylko rajem dla plażowiczów, ale również osób aktywnych, lubiących sport, kontakt z naturą czy poszukiwaczy nocnych rozrywek oraz możliwości wyszalenia się na parkietach. Turystów przyciąga też na Dzikie Wybrzeże pewna pogoda.

Costa Brava – wakacje w Hiszpanii

Costa Brava jest jednym z najpopularniejszych plażowych zakątków na naszym kontynencie. Najgłośniejsze i najbardziej znane wybrzeże słonecznej Hiszpanii ma już status kultowego, a lokalny krajobraz i ciągnące się po horyzont plaże działają na turystów niczym magnes. Dzikie Wybrzeże z jednej strony sąsiaduje z Francją , a tutejsze kurorty nadmorskie nieustannie tętnią życiem. Zachodnia część basenu Morza Śródziemnego oferuje wymarzone warunki do kąpieli morskich i aktywności, zarówno na lądzie (lubiana wspinaczka skałkowa na urozmaiconym wybrzeżu), jak i na wodzie – temperatura wody od czerwca do października to zawsze więcej niż 21 st. C. Jest gdzie poszaleć również po zachodzie słońca, a tutejsze nocne kluby, puby i lokale dla dorosłych prześcigają się w atrakcjach dla turystów i promocjach. Artystyczne klimaty, muzea, historyczna zabudowa miast i miasteczek, relikty średniowiecza, zamki, twierdze, klasztory, festiwale muzyczne i pyszna kuchnia hiszpańska sprawiają, że po powrocie z Costa Brava od razu ma się ochotę zabukować kolejne wakacje nad morzem.

Costa Brava – pogoda i plaże

Costa Brava to kierunek turystyczny, który nieco utracił surowy charakter na rzecz pielgrzymujących tutaj chętnie miłośników kąpieli słonecznych i sportów wodnych i przygotowanej pod ich kątem świetnej infrastruktury. A jest gdzie wypoczywać na długich, szerokich, piaszczystych i uchodzących za jedne z najładniejszych w Europie plażach. Oddalając się nieco od najpopularniejszych zakątków na Costa Brava, odkryjemy ukryte zatoczki, ciekawe przylądki, strome klify, skaliste nabrzeża, lasy, winnice i drzewa oliwne. Pomiędzy czerwcem a wrześniem na Dzikim Wybrzeżu temperatura rzadko kiedy spada nocą poniżej 20 st. C. W ciągu dnia natomiast wygrzejemy się na słońcu w co najmniej 26 st. C (czerwiec i wrzesień), a w lipcu i sierpniu doświadczymy jeszcze lepszych warunków z kilkoma kreskami na termometrze więcej. Deszcz na Costa Brava nam nie grozi, na hiszpańską wyprawę najlepiej więc przygotować same cienkie i przewiewne ubrania oraz odkryte buty. Przydadzą się oczywiście olejki i kremy z najwyższymi filtrami przeciwsłonecznymi i nakrycia głowy, ale z wakacji na wybrzeżu Hiszpanii i tak wrócimy zadowoleni i z czekoladową opalenizną.