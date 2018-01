Cypr bije rekordy popularności. Turystów przybywa w błyskawicznym tempie

Cypr zyskuje na popularności w imponującym tempie. W 2017 r. wyspę na Morzu Śródziemnym odwiedziło 15 proc. więcej turystów niż rok wcześniej. 3 tysiące godzin słońca w roku i łagodne zimy sprawiają, że jest to jedno z niewielu miejsc w Europie, w których sezon trwa przez cały rok.

3,55 miliona turystów odwiedziło Cypr od stycznia do listopada 2017 r., podał Cypryjski Urząd Statystyczny. Turystów z Polski było w tym okresie 55,6 tysiąca . Najchętniej słoneczny zakątek wybieraliśmy we wrześniu – wówczas na cypryjskich plażach wypoczywało 8,6 tysiąca rodaków.

To rzeczywiście świetny kierunek na wakacje poza sezonem. We wrześniu jest tu średnio 30, a w październiku 27 st. C. Dobrym momentem na wczasy jest także wiosna – w kwietniu możemy się spodziewać 24, a w maju 27 st. C.