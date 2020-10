Czarna "zjawa". Wyjątkowy okaz zauważony w Dolinie Baryczy

"W lasach trwa teraz bekowisko (czyli ruja danieli) okres godowy, który trwa w największym natężeniu od połowy października do połowy listopada. Sama nazwa bekowisko bierze się stąd, że byki daniele wydają w tym czasie z siebie chrapliwy odgłos, podobny do beczenia lub swoistego kaszlu. W okresie bezpośrednio poprzedzającym bekowisko i w trakcie jego trwania byki przygotowują sobie tzw. dołki rujowe (inaczej zwane kołyskami), charakterystyczne właśnie dla danieli. Byk przednimi nogami (tzw. badyle) kopie takie dołki, a następnie oddaje w nie mocz, który w okresie rujowym ma bardzo intensywny zapach" - opisuje autor filmu, Jakub Wencek, na którego profilu społecznościowym znajdziemy więcej magicznych ujęć z dolnośląskich lasów.

Jak tłumaczy Wencek, daniel ma charakterystyczny sposób poruszania się np. w biegu - skacze od razu na cztery nogi. Jest bardzo ostrożny i uważny; ma bardzo dobry wzrok i często zmienia swoje przesmyki. Daniel-byk ma wysokość w barku ok. 100 cm, długość ciała do 200 cm i masę 60-70 kg. Poroże ma masę do 4 kg. Daniel-łania jest znacznie mniejsza od byka i osiąga masę 35-40 kg.