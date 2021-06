Czas na wycieczkę! Hulajnogi i deskorolki elektryczne

Czarno-czerwona hulajnoga elektryczna w sportowym stylu, wyposażona w silnik o mocy aż 350 W, o prędkości maksymalnej 25 km/h. Mocny silnik jest bezszczotkowy, co zapewnia cichą pracę i długą żywotność. Bateria o pojemności 7,8 Ah pozwala na przejechanie nawet do 30 km na jednym ładowaniu. Niestandardowym, lecz bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem jest możliwość jej demontażu – by naładować ją w domu czy biurze. Intuicyjny wyświetlacz LCD ma aż 3,5 cala i w czytelny sposób dostarcza informacji o prędkości czy stanie baterii. Hulajnoga oferuje do wyboru, w zależności od potrzeb i warunków, 3 tryby jazdy: tryb Eco (prędkość do 6 km/h), tryb Standard (do 20 km/s) oraz Sport (do 25 km/h). Tempomat pozwala na utrzymanie stałej, wybranej prędkości jazdy. Bezpieczeństwo wzmacnia tylny hamulec tarczowy, wbudowane oświetlenie oraz sygnał dźwiękowy. 10-calowe, bezdętkowe opony cechują się wysoką odpornością na przebicie i świetnie sprawdzają się nie tylko w mieście, ale także na drogach gruntowych.