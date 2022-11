Cztery nowe połączenia Wizz Air z Polski. Idealne kierunki na zimę

Węgierska linia Wizz Air zapowiedziała, że od 2023 roku uruchomi cztery nowe połączenia z Polski do Werony we Włoszech i Malagi w Hiszpanii - poinformował przewoźnik. Pasażerowie będą mogli polecieć z Gdańska i Poznania do Werony oraz z Krakowa do Malagi.