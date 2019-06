Dalej niż na (Dziki) Zachód

Marzysz o rodzinnej wyprawie za ocean? Spakuj dzieciaki i odwiedźcie razem Hawaje, Meksyk, a nawet Las Vegas. Nie potrzebujecie biletów na samolot, a wszystkie miejsca uda Wam się zobaczyć w jeden weekend. Jak to możliwe? Poznajcie nowe strefy w Amerykańskim Parku Rozrywki Twinpigs.

Twinpigs to park rozrywki , który dotychczas kojarzył się przede wszystkim z Dzikim Zachodem. Kowboje, wierzchowce i uliczki rodem z westernu przyciągnęły do miasteczka ponad pół miliona gości.

W tym sezonie Park rozszerza swoją ofertę, proponując odwiedzającym podróż po… całej Ameryce! Wśród nowych stref znalazły się m.in. rajskie Hawaje, gorący Meksyk i szalone Las Vegas. - Odkrywanie Ameryki zaczynamy już przy wejściu do Twinpigs . To właśnie tam zacumował statek Kolumba, legendarna Santa Maria. Dalej na naszych gości czeka plaża z palmami, poszukiwanie muszelek w rafie koralowej i wspinaczka na hawajski wulkan - wylicza Arkadiusz Tomaszewski, prezes spółki Nowe Miasto zarządzającej Twinpigs.

Niemal 10 hektarów Parku podzielono na tematyczne strefy nawiązujące do historii i kultury zza oceanu. Oprócz wspomnianych Hawajów, można odwiedzić także m.in. strefę meksykańską.

Tutaj rodzice z dziećmi poznają historię legendarnego władcy Azteków, zaglądają do hacjendy i przełamują strach, zjeżdżając do Tajemniczego Podziemia. Kolejną nowością w Twinpigs jest szalone Las Vegas. Strefa gier i rodzinnych zabaw dostarcza emocji rodem ze światowej stolicy rozrywki. Aranżacja miejsca utrzymana jest w stylu Old Vegas. Amerykańskie miasteczko nie zapomina o dobrej muzyce. W strefie Rock’n’Rolla doskonale odnajdą się fani Elvisa i dobrych winyli. Rodzinom polecamy także wizytę w strefie leśnej, gdzie znajduje się Indiańska Wioska i domki na drzewach - kryjówki amerykańskich skautów.