Dania, których musisz spróbować będąc w Chorwacji

Podobnie jak potrawy ispod peke, gregada to danie typowe dla Dalmacji. Przygotowuje się ją z ryb i ziemniaków duszonych w kociołku. Gregada wywodzi się z Grecji, skąd trafiła do Dalmacji już około 2 tys. lat temu. Rzecz jasna wówczas do jej przygotowania nie używano ziemniaków, lecz chleba.