Darmowy transport publiczny. Luksemburg będzie "zielonym państwem"

Luksemburg wprowadza darmowy transport publiczny na terenie całego państwa. Już latem przyszłego roku w najmniejszym kraju Beneluksu można będzie podróżować bezpłatnie pociągiem, tramwajem czy autobusem.

Jedną kwestią jest ekologia, a inną jest zakorkowanie miast. Choćby stolica państwa o tej samej nazwie boryka się z ogromnymi korkami. Mieszka w niej 110 tys. osób, a kolejne 400 tys. dojeżdża tu codziennnie do pracy. Z badań wynika, że kierowcy w tym mieście w 2016 r. spędzili średnio 33 godziny w korku. I choć Wielkie Księstwo Luksemburga jest niewielkim państwem, bo mieszka tu 600 tys. ludzi, to prawie 200 tys. osób z Francji, Belgii i Niemczech każdego dnia przekracza granicę.

To niejedyne postępowe podejście rządu, który ponownie sprawuje władzę, do zbiorowej komunikacji. Już tego lata z bezpłatnego transportu korzysta każde dziecko i osoba w wieku poniżej 20 lat. Uczniowie szkół średnich mogą bezpłatnie poruszać się pomiędzy szkołą a domem. Ponadto osoby dojeżdżające do pracy płacą maksymalnie 2 euro (ok. 8,5 zł) za maksymalnie dwie godziny podróży, co w niewielkim kraju obejmuje prawie wszystkie trasy.