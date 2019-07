Disneyland tylko dla rodzin z dziećmi? "Bezdzietni nie powinni mieć do niego wstępu"

Kobieta rozpętała w internecie burzę po tym jak napisała, że Disneyland powinny odwiedzać wyłącznie dzieci i ich opiekunowie. Dorośli "dziwacy”, czerpiący przyjemność z pobytu w parku rozrywki nie powinni jej zdaniem z niego korzystać.

"Disney World [w Lake Buena Vista w amerykańskim stanie Floryda, jeden z 6 Disneylandów na świecie - red.] to rodzinny park rozrywki, a ci niedojrzali "millenialsi" wyrzucają pieniądze na niepotrzebne rzeczy!" – napisała kobieta na portalu społecznościowym. "Nie mają pojęcia o szczęściu i przyjemności, jakie czuje matka, kiedy kupuje swojemu dziecku zabawki. Nigdy nie doświadczą tego wyczerpania, goniąc za 3-letnim dzieckiem dookoła i nie zmierzą się z tymi spojrzeniami sugerującymi, że jestem złą matką!” – wyraziła swoją opinię kobieta.

Mówi o tym nawet jego własny manifest, który wygłosił w dniu otwarcia pierwszego Disney World w 1955 r. "Do wszystkich, którzy przychodzą do tego szczęśliwego miejsca: witajcie! Disneyland to wasza kraina. Dorośli mogą przeżywać miłe wspomnienia z przeszłości, a młodzi cieszyć się wyzwaniem i przyszłością".