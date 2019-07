Dla tych stęsknionych nart. Latem też można na nich jeździć

Lato, słońce, plażowanie, krótkie sukienki i spacery po górach. To, co dla jednych jest kwintesencją wakacji, inni traktują jako obowiązkową, ale raczej niepożądaną przerwę od zimowych aktywności. Kto w lipcu już tęskni za śniegiem i marzy o znalezieniu się na stoku, nie musi jednak czekać do zimy. W Europie jest kilka miejsc, gdzie szusować można cały, albo prawie cały rok.

Szusowanie w Austrii

Nie trzeba jechać daleko, by uciec od upałów i ciszyć się jazdą na narty. Wystarczy wybrać się do Austrii. Zwany polskim lodowcem - Kitzsteinhorn oraz położony nad Ramsau am Dachstein, lodowiec Dachstein, choć nie należą do tych całorocznych, także latem oferują dobrze przygotowane trasy.

Na Dachstein czeka 18 kilometrów tras i popularny snow park. Podobne atrakcje znajdziemy w Kaprun na lodowcu Kitzsteinhorn. Dodatkowo po całodziennym szusowaniu można tu odpocząć w ICE Arenie, ze śnieżną plażą, igloo i lodowym barem.

Biorąc pod uwagę zmienność pogody, warto sprawdzić przed samym wyjazdem, czy trasy na obu lodowcach są otwarte i jakie warunki panują na stoku.

Jeśli nie chcemy obawiać się, że termin naszego urlopu akurat pokryje się z krótkim okresem zamknięcia ośrodków, jedźmy na Hintertux, do jedynego w Austrii całorocznego ośrodka narciarskiego. Na letnich narciarzy czekają tu trasy o łącznej długości 22 kilometrów i różnym stopniu trudności oraz 9 wyciągów, dzięki którym szybko dostaniemy się na górę.

Na terenie ośrodka działa też bogato wyposażony w przeszkody Betterpark, przyciągający miłośników narciarskiego i snowboardowego freestyle’u.

Wakacje na szwajcarskich stokach

Lato na dwóch deskach (albo na jednej), możemy też spędzić w Szwajcarii. Na entuzjastów sportów zimowych czekają tu dwa słynne ośrodki: Zermatt na lodowcu Theodul oraz Saas Fee na lodowcu Allalin.

Wybierając, oferujący latem przeszło 20 km tras Theodul, wielokrotnie będziemy przekraczać granicą, szusując zarówno po szwajcarskiej, jak i włoskiej stronie Matternhornu. Narciarze o różnym stopniu zaawansowania mogą swobodnie wybierać spośród 13 tras, albo poszaleć w Gravity Park, a po odpięciu nart, wybrać się na pyszną włoską kolację.

Na wakacyjne szusowanie na Allalin, nie powinny wybierać się osoby, które rano lubią dłużej pospać. Latem wyciągi są tu czynne tylko do południa, a wjazd z doliny na lodowiec (podziemną kolejką linową), trwa aż godzinę.

Warto więc rozpocząć dzień odpowiednio wcześnie, żeby skorzystać z 20 kilometrów przygotowanych tras, a może też podejrzeć trening jednej z wielu kadr z Pucharu Świata, które latem często odwiedzają ten lodowiec.

Oczywiście na miłośników nart i snowboardu czeka tu także dobrze wyposażony snow park, który przyciąga wielu freestyle`rów.

Na narty do Francji

Jeśli nie mamy nic przeciwko trochę dalszej podróży, na narty latem możemy wyskoczyć do Francji. Zimowe atrakcje można połączyć np. z leniwym wypoczynkiem na malowniczej Prowansji, albo wyprawą szlakiem zamków nad Loarą

We Francjiznajduje się największy w Europie, zajmujący aż 120 hektarów, letni ośrodek narciarski - Les 2 Alpes. Na turystów czeka tu 8 narciarskich tras i ogromny snow park. Warto jednak pamiętać, że latem wyciągi (jak w wielu ośrodkach narciarskich) są zamykane krótko po 12, jeśli więc chcemy wykorzystać potencjał tego wielkiego centrum narciarskiego, musimy zacząć dzień bardzo wcześnie.

Trochę dłużej, bo do 13 działają wyciągi w Tignes na lodowcu Grand Motte. Co więcej, aby dostać się z dolnej stacji na lodowiec, podziemna kolejka potrzebuje zaledwie kilku minut, nie stracimy więc czasu na wjazdy.

Trasy na Grand Motte są bardzo urozmaicone. Najpopularniejsze są zjazdy po dość łagodnych, ale pozwalających cieszyć się jazdą, stokach północnego zbocza (Nort Face).

Kto tęskni za nartami, nie musi więc czekać do zimy. Latem spokojnie znajdziemy miejsca, gdzie można przyjemnie poszusować.