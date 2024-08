Długi weekend sierpniowy. Kosmiczne ceny w Polsce. Tam wypoczniesz taniej

- Rzeczywiście, wszystko wskazuje na to, że będzie to naprawdę udany długi weekend sierpniowy - potwierdza Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Z jednej strony, to jedna z ostatnich okazji, by skorzystać z możliwości letniego wypoczynku, a z drugiej - pogoda będzie sprzyjać, więc zarówno plażowanie, jak i wędrówki po górach powinny być tylko i wyłącznie przyjemnością. W takiej sytuacji nie powinno nikogo dziwić, że ilość dostępnych miejsc noclegowych spada z każdym kolejnym dniem.