Polski hit na długi weekend w sierpniu. Tam będą największe tłumy

Ile wydamy na długi weekend?

- Średnia wartość rezerwacji dla Polski, w porównaniu z ubiegłym rokiem jest wyższa o 8,32 proc. i obecnie wynosi 1442,09 zł - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - To, co można zauważyć, w porównaniu z ubiegłym rokiem, to minimalnie dłuższy czas wypoczynku, który wynosi obecnie średnio 3,73 doby. Wszystko wskazuje na to, że na sierpniówkę będziemy podróżować przede wszystkim w gronie rodziny, bo średnia liczba gości wynosi 3,69 - wyjaśnia.