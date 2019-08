Długi weekend sierpniowy. Miejsc noclegowych jak na lekarstwo

Polacy upodobali sobie długie weekendy i coraz chętniej wykorzystują te terminy na krótkie wypady w kraju. Imprezy, spotkania, wyjazdy – aż grzech nie wykorzystać tego czasu.

W sierpniu szykuje się prawdziwe oblężenie turystów

Majówka, czerwcówka czy sierpniówka oznaczają tłumy w popularnych turystycznie miejscowościach. To dobry czas, by odwiedzić miasta położone dalej od miejsca zamieszkania, które wymagają dojazdu. Jednak planując wyjazdy w takich terminach, należy spodziewać się tłumów, szczególnie w popularnych kurortach.

Poszukiwania na ostatnią chwilę

Turyści dosyć późno zabrali się za planowanie sierpniowych wyjazdów. Liczba zapytań o wolne terminy na długi weekend stopniowo wzrastała od czerwca, a na dwa tygodnie przed tą datą znalezienie noclegu było wręcz niemożliwe.

Na wzmożone zainteresowanie z pewnością wpłynęły pozytywne prognozy pogody. Synoptycy zapowiadają w całym kraju prawdziwie letnią aurę z dużą ilością słońca i temperaturami powyżej 25 st. C. Nie ma się co dziwić, że taka pogoda zachęca do aktywności i podróży. Tym bardziej, że wystarczy wziąć jeden dzień wolnego w pracy, by cieszyć się 4 dniami urlopu.