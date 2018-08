Długi weekend w Zakopanem. Na wjazd na Kasprowy trzeba czekać kilka godzin

Aby tradycji stało się zadość, przedstawiamy zdjęcia tłumów czekających na przejazd kolejką linową na Kasprowy Wierch. To już kultowa scena. Turyści stoją tam nawet po 5 godzin. Szybciej byłoby iść pieszo, ale komu się chce?

Brzmi jak absurd, ale chętnych nie brakuje. Armagedon w Zakopanem to już wakacyjna tradycja. Najbardziej zdeterminowani stoją w kolejce od wczesnych godzin rannych . I ci mogą mieć pewność, że dziś wjadą na szczyt. - Przepustowość w sezonie wynosi 180 osób na godzinę , a pracujemy od godz. 8:00 do 18.30 .

Od lat wiosną i latem zainteresowanie wjazdem koleją linową na Kasprowy Wierch przerasta wszelkie oczekiwania. Najgorzej jest w majówkę i w długie weekendy. PKL obowiązują godzinowe limity wwozu turystów na górę, co w sezonie oznacza absurdalnie długi czas oczekiwania na wjazd. Dlatego nierzadko wynosi on nawet kilka godzin. Ale turyści mają stalowe nerwy i niezwykle wysokie oczekiwania wobec swoich wakacji w górach. "Grażyna, no ale koleją linową to my musimy się przejechać” – powiedział niejeden Janusz wakacji i ruszyli w stronę kilometrowej kolejki. A wy jak spędzacie wakacje w Zakopanem? Też stoicie?