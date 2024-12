Do Polski przylatują, by zobaczyć te miejsca. Nowy trend wśród turystów z Portugalii

Turyści z Portugalii wybierają Polskę na urlop z wielu powodów. Niektórzy chcą zwiedzać nasze parki narodowe, historyczne starówki czy miejsca pamięci. Dla wielu głównym celem wyjazdu jest wizyta na jednym z polskich stadionów. I to tam udają się zaraz po wyjściu z samolotu.

Tanie linie połączył Polskę i Portugalię na dobre. Portugalczycy korzystają z tego i często wpadają do polskich miast na tzw. city break, ale też na dłuższy urlop.

Antonio Sena mieszka w lizbońskiej dzielnicy Telheiras i jest kibicem stołecznego Sportingu. Jak przyznał w rozmowie z PAP, często podczas wakacji w Europie udaje się na mecze, ale też po prostu do klubów, w których byli zawodnicy Sportingu są np. trenerami czy zawodnikami.

- Świadomie wybrałem się do Warszawy, aby zobaczyć to spotkanie, gdyż w obu zespołach występowali Portugalczycy, m.in. Afonso Sousa oraz Josue. To był mecz na bardzo wysokim poziomie, a emocji nie brakowało" - powiedział PAP.