Dolnośląskie dla znudzonych wielkimi hotelami - pałac, zamek albo urocza chatka

Wolne weekendy, dodatkowe środki na koncie albo nagła chęć wypadu w nowe miejsce – przydałaby się niedroga wycieczka. Hotel w dużym ośrodku górskim? Za tłoczno. All inclusive w Grecji lub Turcji? Za drogo. Nasze propozycje niedrogich pobytów weekendowych to nie tylko dobre promocje w hotelach o fajnym standardzie, ale i gwarancja klimatycznych wspomnień.

Luksusowy basen w pałacu to tylko jedna z atrakcji województwa dolnośląskiego (Wikimedia Commons CC BY, Fot: CC)

Wypad z klimatem – gdzie tanio jechać, jeśli nie znosisz wielkich hoteli? Bajkowy pałac, zamek na skale albo urokliwa osada niewielkich domków w śniegu to ciekawa alternatywa dla podobnych, wielkich hoteli. Duży hotel cenimy za sprawną organizację pobytu oraz to, że zawsze możemy liczyć na przewidywalny standard, dodatkowy ręcznik i całodobową recepcję. Nasza inspiracja turystyczna na dziś to jednak coś więcej niż ogromny kompleks hotelowy z setkami odwiedzających.

Noc w pałacu i piękne krajobrazy – malownicze dolnośląskie zaprasza Nasz hit turystyczny w dobrej cenie to wypad do Kotliny Jeleniogórskiej, a dokładnie do Doliny Pałaców i Ogrodów, która jest częścią tego regionu. Aby tam trafić, kierujmy się na południowy zachód kraju, do województwa dolnośląskiego. Francja ma swoje zamki nad Loarą, ale nie trzeba jechać tak daleko, żeby spędzić noc w klimatycznym wnętrzu o pałacowej stylistyce. Zadbane parki i piękne krajobrazy kotliny to piękne tło dla odrestaurowanych pałaców jak na przykład ten w Wojanowie. Koszt pobytu przed dwa dni dla pary to 184 zł za dobę. Warto skorzystać z promocji, póki pogoda dopisuje!

Rodzina oferta Pałacu Wojanów to hit na ferie zimowe. Za 1500 zł spędzi tu pięć nocy rodzina z dwójką dzieci. Dolina Pałaców i Ogrodów to kilkadziesiąt odrestaurowanych zamków, pałaców i dworów. Okoliczna Kotlina Jeleniogórska to miejsce, które odwiedzają zwolennicy aktywnego wypoczynku oraz relaksu w SPA. Wojanów leży zaledwie 14 kilometrów na północ od Karpacza, warto więc się tam wybrać w wolnej chwili.

Wikimedia Commons CC BY

Stylowe chatki w Karkonoszach – cisza spokój i prywatność

Dla osób, które poszukują indywidualnego wypoczynku, 100 kilometrów na południowy wschód od Wojanowa leży Osada Śnieżka. Luksusowy kompleks apartamentów, z dostępem do łaźni w stylu lapońskim, SPA i aneksem kuchennym w każdym domku. Do pobliskiego Karpacza jest tylko 10 kilometrów, a fani sportów zimowych będą zadowoleni z oddalonego o 20 minut samochodem wyciągu narciarskiego. Domki są nowe, nowocześnie urządzone i mają wyposażenie o wysokim standardzie. W niczym nie przypominają ogromnych hoteli z długimi korytarzami. Przytulna osada na wyjazdy z rodziną lub przyjaciółmi. To korzystna oferta na dłuższe pobyty, bo dwie osoby zapłacą za te luksusy 337 zł za dobę, przy minimalnym pobycie przez pięć dni.

A może prawdziwy zamek? Najlepsza oferta z klimatem Trzebieszowice są oddalone od Wojanowa o około 112 kilometrów. To także klimatyczne miejsce, gdzie popołudnie możemy spędzić na wspaniałym dziedzińcu z filiżanką herbaty. Oferta promocyjna w Zamku na Skale w Trzebieszowicach obejmuje dwudniowy pobyt dla jednej osoby za 169 zł za dobę. Imponująca rezydencja jest otoczona 13-hektarowym parkiem. Pałac na Skale jest położony około 7 kilometrów od Lądka-Zdroju.

Na uwagę, poza niewątpliwymi walorami wizualnymi obiektu i jego otoczenia, zasługuje nielimitowany dostęp gości hotelowych do basenu i jacuzzi oraz klimatyczny, zadaszony dziedziniec z wielkim kominkiem.