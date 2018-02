Dolnośląskie dla znudzonych wielkimi hotelami. Wybierz pałac, zamek lub urocza chatkę

Hotel w dużym ośrodku górskim? Za tłoczno. All inclusive w Grecji lub Turcji? Za drogo. Sprawdź nasze propozycje niedrogich weekendowych wypadów - to nie tylko dobre promocje w hotelach o fajnym standardzie, ale i gwarancja świetnych wspomnień.

Noc w pałacu i piękne krajobrazy – malownicze dolnośląskie zaprasza

Francja ma swoje zamki nad Loarą, ale nie trzeba jechać tak daleko, żeby spędzić noc w klimatycznym wnętrzu o pałacowej stylistyce. Nasz hit w dobrej cenie to propozycja wypadu do Kotliny Jeleniogórskiej, a dokładnie do Doliny Pałaców i Ogrodów, która jest częścią tego regionu. To miejsce, które chętnie odwiedzają zwolennicy aktywnego wypoczynku oraz relaksu w SPA. Aby tam trafić, kierujmy się na południowy zachód kraju, do województwa dolnośląskiego. Zadbane parki i piękne krajobrazy kotliny to piękne tło dla odrestaurowanych pałaców, jak na przykład tego w Wojanowie.