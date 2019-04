Dom rudowłosej Pippi wystawiony na sprzedaż. Będzie można w nim zamieszkać

Jak często ma się szansę kupić dom bohaterki słynnej produkcji filmowej? Tym razem trafia się okazja do "zawłaszczenia" kawałka hollywoodzkiej historii, schowanej w jednym z najpiękniejszych zakątków Ameryki Północnej. Chodzi o dom Pippi Langstrumpf, którego cena zwala z nóg.

Dzieci z lat dziewięćdziesiątych i ich rodzice zapewne rozpoznają słynny 131-letni dom, w którym nagrywano sceny do Nowych przygód Pippi Pończoszanki. Dziś już wiemy, dlaczego ta jedyna w swoim rodzaju rezydencja jest jednym z najczęściej fotografowanych domów w okolicy Fernandina Beach. I dlaczego wystawiono go na sprzedaż za 750 tys. dol. (ok. 3 mln zł).