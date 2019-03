Kusząca okazja. Włoska wyspa do kupienia w cenie apartamentu

Każdy czasem marzy o własnej wyspie, na której będzie mógł się zrelaksować i odciąć od reszty świata. Isola delle Femmine, dziki i nieskazitelny atol niedaleko Palermo z XVII-wieczną kamienną wieżą, jest wystawiona na sprzedaż – za równowartość willi w Toskanii lub apartamentu na Manhattanie.

"Początkowo cena wynosiła 3,5 mln euro (15 mln zł), ale biorąc pod uwagę to, że nie pojawił się żaden kupiec, obniżyliśmy ją do elastycznego przedziału od 1 do 3 milionów euro" – powiedział w rozmowie z CNN Travel agent nieruchomości Riccardo Romolini. "Oferta kupna wyspy za kwotę około 2 mln euro (8,6 mln zł) byłaby dla nas bardzo interesująca”.