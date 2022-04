Dom w kształcie czajnika. Pod Bydgoszczą powstaje wyjątkowy budynek

W Makowiskach pod Bydgoszczą można zobaczyć wyjątkową budowlę. To dom, który wygląda jak imbryk do herbaty. Właściciel i pomysłodawca nieruchomości - Maciej Chęsiak - chce urządzić w nim salon tatuażu oraz przestrzeń do prowadzenia kreatywnych warsztatów.