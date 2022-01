Dramat na słynnym jeziorze. Klif osunął się na łodzie z turystami

Brazylia - ogromna część klifu spadła na turystów

Według wstępnych ustaleń wszystkie ofiary śmiertelne to Brazylijczycy, w wieku od 14 do 68 lat. Jak poinformowały służby ratownicze, należeli oni do tej samej grupy krewnych i przyjaciół, płynącej na łodzi, która najbardziej ucierpiała wskutek osunięcia się bloku skalnego.