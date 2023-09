Droga Ekspresowa S61. Umożliwia szybszy dojazd na Mazury

Ważna Rola na Mapie Międzynarodowych Połączeń

Droga ekspresowa S61 to nie tylko lokalne ułatwienie dla podróżujących po Mazurach, to również istotny element międzynarodowych połączeń. Po zakończeniu prac, trasa ta połączy się z drogą ekspresową S8, biegnącą z Wrocławia przez Warszawę do Białegostoku. To część międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, który zapewni szybkie i wygodne połączenie między krajami Europy Zachodniej a państwami bałtyckimi, takimi jak Litwa, Łotwa i Estonia. Ponadto, nowy odcinek Ełk Południe-Wysokie wpisuje się w trasę Via Carpatia, prowadzącą od Litwy aż do Grecji.