Dubaj prezentuje nowe atrakcje. Wśród nich futurystyczna biblioteka

Początek jesieni przynosi kolejne otwarcia. Dubaj zaprezentował nowe obiekty, które mają zwiększyć atrakcyjności Emiratu i przyciągnąć zarówno miłośników kultury, jak i aktywnego wypoczynku.

W centrum handlowym Ibn Battuta Mall został otwarty park trampolin SkyZone. Zajmuje on powierzchnię 3200 m kw. i znajduje się w nim kilkanaście niesamowitych atrakcji, m.in: tory przeszkód (strefa Wipe Out), tyrolka, ścianka wspinaczkowa oraz boisko do gry w zbijaka.