Dwa dni poza Lizboną. Pysznie, pięknie i kolorowo

Dla Lizbony można stracić głowę. To prawda. Ale jej okolice są również interesujące. Gigantyczny pałac w Mafrze, "portugalski Wersal" w Queluz, raj dla surferów w Ericeirze, najlepszy market rybny w Setúbal czy park krajobrazowy Arrabida. Te wszystkie atrakcyjne miejsca są niespełna o godzinę drogi od stolicy.

Potęga Portugalii

W odległości ok. 30 km na północny zachód od Lizbony znajduje się Mafra – niewielka miejscowość, w której król Jan V, na wieść, że jego żona wreszcie jest przy nadziei, wydał polecenie wybudowania imponującej budowli. Upragnione dziecko, które miało zostać następcą tronu – okazało się dziewczynką. Gdy dorosła Maria Barbara, została żoną hiszpańskiego władcy Ferdynanda VI.

Mafra miała być również wzniesiona po to, aby podkreślić potęgę Portugalii władającej zamorskimi posiadłościami. Złoto i diamenty przywożone z Brazylii były inwestowane w gigantyczną nieruchomość.

Zobacz też: Lizbona. Jest jak zakochana kobieta

Ten rozległy zabytek łączący barok i włoski neoklasycyzm, w połowie pałac królewski, a w połowie klasztor, powstał w latach 1717-1755. Zaprojektował go Johann Friedrich Ludwig z Ratyzbony, wzorując się na hiszpańskim Escorialu. W pracach budowlanych brało udział 50 tys. robotników, pilnowanych przez kilkutysięczny garnizon wojska. A jego budowa pochłonęła 48 tys. sztuk złota, opróżniając do cna królewskie skrzynie.

Nic dziwnego, bo obiekt jest ogromnych rozmiarów. Powstała bazylika, dwa skrzydła i klasztor, w którym mogło zamieszkać ok. 400 mnichów. Według początkowych założeń miało być ich tylko 31. Pałac ma 220 m długości i 68 m wysokości, zajmuje 4-hektarową powierzchnię, mieści 1,2 tys. komnat, posiada 4,7 tys. drzwi i okien, 156 stopni i 29 dziedzińców. Dzwonnica zaś ma 114 dzwonów i jest największa na świecie.

Zwiedzanie tego obiektu zaczynamy od klasztoru. Oglądamy aptekę, salę chorych, kuchnię i kilka cel zakonników. Przechodzimy do apartamentów królewskich i trafiamy do Sali dos Trofeus, w której meble, obicia i żyrandole wykonano z poroży i skór jeleni.

Jednak największą atrakcją jest biblioteka. W rokokowej sali mieści się ponad 35 tys. książek. Są ponoć w dobrym stanie, a to za sprawą m.in. nietoperzy, które upodobały sobie to miejsce i wyjadają insekty, niszczące woluminy.

W 1809 r. Mafrę odwiedził Lord Byron, który stwierdził, że pałac to "przepych bez elegancji". I choć wiele osób zgadza się z tym sądem, to warto tu przyjechać, żeby wyrobić sobie własną opinię na jego temat.

Po pożarze, który miał miejsce w Pałacu Ajuda w 1794 r., pałac Queluz stał się oficjalną rezydencją portugalskich władców, przyszłego króla Jana VI i jego rodziny. I tak też pozostało, kiedy rodzina królewska uciekła do Brazylii w 1807 r. po inwazji Francji w Portugalii.

Nad ocean

Po zwiedzeniu pełnych przepychu obiektów i spotkaniu z historią Portugalii i jej zamierzchłą potęgą, warto pojechać do Ericeiry – nadmorskiego miasteczka, położonego tuż na skraju kontynentu nad Oceanem Atlantyckim. To tu spotykam mężczyznę, który godzinami wpatruje się w horyzont. Na kogoś czeka? Za kimś tęskni? Nie miałam odwagi przerywać jego skupienia i kontemplacji.

Ale przede wszystkim Ericeira to świetne miejsce do surfowania, a także plażowania, bo znajduje się tu ok. 40 plaż. A poza tym można się zaszyć w lokalnych knajpkach i spróbować wspaniałych ryb i owoców morza.