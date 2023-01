Egzotyczne ferie w centrum Polski. Świetna zabawa nie tylko dla dzieci!

Suntago to spełnienie marzeń każdego dziecka. Tego małego i tego, które drzemie w nas, dorosłych. Ten wodny park ma wszystko, czego zapragnie dusza miłośnika wodnego szaleństwa! W Suntago znajdziecie m.in.: 32(!) wodne zjeżdżalnie, wodny plac zabaw dla dzieci, maszynę do surfowania pod dachem, rzekę przygód, basen ze sztucznie generowaną falą, a to jedynie część atrakcji, które tu na was czekają! Do tego otoczenie palm i tropikalny klimat, który pozwala poczuć się jak w ciepłych krajach. A dla osób powyżej 16. roku życia możliwość skorzystania ze strefy z saunami, łaźniami i spa, wolnej od dzieci, za to pełnej relaksu.