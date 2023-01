Tanie loty, wiosenna pogoda i moc atrakcji. Warto wybrać się tam właśnie teraz

Południe Izraela to świetny kierunek na ucieczkę pod zimą. Co więcej, teraz Ejlat i okolice są bardziej dostępne dla turystów z Polski dzięki bezpośrednim lotom Ryanaira z Krakowa. Na miejscu jest obecnie ponad 20 st. C., a atrakcji nie brakuje. Sprawdziliśmy, co warto tam zobaczyć.