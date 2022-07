Ekoturystyka - dlaczego w podroży warto nie myśleć tylko o sobie

Etap I: planowanie

Planujecie wakacje? To dobrze się składa - to idealny moment, żeby się zastanowić, jak dostać się na miejsce. Możecie zrezygnować z podróży samochodem na rzecz jazdy pociągiem - super! Jedziecie samochodem, ale bierzecie ze sobą rowery i na miejscu planujecie poruszać się tylko na nich - wspaniale! Wybraliście wakacje za granicą i jedyny sposób dostania się na miejsce to lot samolotem? Postarajcie się wybrać lot bezpośredni - zredukuje to choć trochę ślad węglowy. Nie zapomnijcie "uśpić" domu przed wyjazdem, czyli wyłączyć niepotrzebnych sprzętów z prądu oraz rozprawić się z jedzeniem z lodówki (warto je zamrozić, oddać znajomy, lub do punktu foodsharingowego).