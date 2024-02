Eksperci alarmują. Woda w Atlantyku ciepła jak w lipcu

Temperatura wody jak w lipcu

Jednym z głównych czynników decydujących o aktywności huraganów jest temperatura powierzchni wód morskich. Aby doszło do powstania tropikalnej formacji, woda musi mieć co najmniej 26 st. C. Tymczasem już teraz Morze Karaibskie i Zatoka Meksykańska rozgrzane są do 27-28 st. C. To wartości typowe dla połowy lipca.