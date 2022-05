Elizabeth Line. Nowa linia kolejowa całkowicie zrewolucjonizuje oblicze europejskiej metropolii

Co jednak najważniejsze, dzięki nowej, podziemnej linii kolejowej skróceniu ulegnie czas podróży pomiędzy poszczególnymi zakątkami Londynu. Przykładowo, ze stacji Paddington do Canary Wharf dojedziemy linią Elizabeth w 18 minut. Obecnie taka podróż dostępnymi środkami transportu trwa ok. 30 minut. Z kolei trasa z Canary Wharf na lotnisko Heatrhow ulegnie skróceniu aż o 22 minuty.