Energylandia - idealne miejsce na rodzinny wypad z Maluszkami

Zastanawiasz się, czy warto jechać z Maluszkami do Energylandii? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak! Przyciągną Cię nowe atrakcje stworzone z myślą o najmłodszych oraz liczne udogodnienia na terenie Parku. Co więcej, dzieci do 3. roku życia wchodzą za symboliczną opłatą 1 zł, co czyni wizytę wyjątkowo atrakcyjną dla całych rodzin.