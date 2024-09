Energylandia najlepszym parkiem rozrywki w Europie! Ogromne wyróżnienie w prestiżowym rankingu

Doskonale warunki, by przekonać się, jak wygląda zabawa w najlepszym parku w Europie

Od 16 sierpnia do 1 września 2024 roku, Energylandia oferuje swoim Gościom wyjątkową promocję "Wydłużamy wakacje". To doskonała okazja, aby przekonać się na własnej skórze, dlaczego park zdobył tytuł najlepszego w Europie. W ramach promocji, każdy, kto zakupi cztery bilety, zapłaci tylko za trzy. Oferta dotyczy biletów jednodniowych, dwudniowych oraz trzydniowych, a zakupione wejściówki będą ważne od 2 września 2024 roku aż do 2 lutego 2025 roku.