Energylandia w Zatorze – kraina radości i beztroski!

Najnowocześniejszy park rozrywki w Europie znajduje się tuż obok popularnego wśród turystów Krakowa. Mowa o Parku Rozrywki Energylandia w malowniczym mieście Zator. Na miejscu czeka na gości całodniowa zabawa na roller coasterach, karuzelach, zjeżdżalniach, a także w parku wodnym Water Park.

Energylandię co roku odwiedzają setki tysięcy gości. Co takiego w sobie skrywa, że przyjeżdżają do niej turyści z całego świata? Przekraczając granicę Energylandii można zapomnieć o wszystkich troskach i dać się porwać nieograniczonemu szaleństwu. Zabawa może tutaj potrwać nawet cały dzień! Sporym ułatwieniem dla Gości jest fakt, że Park został tak zaprojektowany, aby goście nie tracili czasu na czekanie – na miejsce parkingowe, na bilet w kasie itd. Zdecydowanym wyróżnikiem tego miejsca jest prostota funkcjonowania – jeden bilet wstępu zapewnia nieograniczony dostęp do wszystkich zgromadzonych tu atrakcji i rozrywek. Energylandia znajduje się w połowie drogi między Katowicami, a Krakowem. Dojazd samochodem z tych dwóch miast zajmuje około godzinę czasu.