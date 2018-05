Everteam 2018. Sukces Polaków w Himalajach

Świetne wieści z Himalajów nadeszły do Polski w minionym tygodniu. Szczepan Brzeski zdobył Mount Everest, a Sylwia Bajek jako najmłodsza Polka zdobyła Lhotse - czwarty co do wysokości szczyt Ziemi.

O swoim sukcesie poinformowali na Facebooku (Everteam 2018/Facebook)

W prywatnym życiu są parą i razem dzielą też pasję do wspinaczki wysokogórskiej. Wyprawę zaczęli 13 kwietnia z Namche Bazaar (3440 m n.p.m.). Przez dwa dni zwiększali wysokość i przyzwyczajali organizmy do wysiłku i coraz rzadszego powietrza. Po pięciu dniach osiągnęli wysokość 5 364 m n.p.m. i znaleźli się w Everest Base Camp. Swoje pozycje dokładnie relacjonowali na Facebooku.

Jak podaje Gazeta Krakowska, po kilkudniowym pobycie, rozpoczęli wyjście aklimatyzacyjne do Obozu 3 na wysokości 7300 m.n.p.m. pokonując tzw. lodospad.

Po zbudowaniu odpowiedniej aklimatyzacji himalaiści wrócili do EBC. Tam spędzili kilka kolejnych dni zbierając siły na atak szczytowy. W końcu mieli się rozłączyć, bo celem Sylwii była Lhotse, a Szczepana Everest. Do wysokości 7850 m szli razem. Aby mieć ze sobą kontakt w dniach rozłąki, oboje zabrali ze sobą telefony satelitarne

Sylwia weszła na Lhotse 16 maja jako najmłodsza Polka w historii - ma 26 lat. Szczepan zdobył Dach Świata 17 maja i tym samym ukończył zdobywanie Korony Ziemi. "Nadludzie, gratulacje, niemożliwe nie istnieje" - to tylko niektóre komentarze internautów na temat sukcesu Polaków.

Ich wyprawa "Everteam 2018" miała jeszcze jeden cel. Szczepan i Sylwia prowadzą zbiórkę charytatywną dla podopiecznych bocheńskiej Fundacji Auxilium. Chcą, by każdy metr, jaki pokonają w pionie był równy jednej złotówce. Everest (8848 m n.p.m.) i Lhotse (8516) dają sumę 17 364 m n.p.m. - Taką właśnie kwotę chcemy zebrać w trakcie zbiórki dobroczynnej - mówili przed wyprawą.

