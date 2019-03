Ewenement na skalę światową. Gdańsk ma nowego mieszkańca

Gdańskie zoo ma prawdziwy powód do dumy. Ma nowego mieszkańca, który wyróżnia się barwą. "To unikat na skalę światową" - czytamy na stronie ogrodu.

Teraz w Gdańsku pojawiła się jego bardzo rzadka odmiana. "Nie jest to jednak kolejny biało-czarny przedstawiciel tego gatunku, bo... nasz skarb ma nietypowe upierzenie, co czyni go jedynym tak wyjątkowym wśród pingwinów żyjących w ogrodach zoologicznych na świecie. W naturze takie narodziny się zdarzają, ale również niezwykle rzadko" - czytamy na stronie zoo.