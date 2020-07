Falklandy – co warto zobaczyć w tym zakątku świata?

Falklandy – co warto wiedzieć?

Falklandy leżą na Atlantyku, niecałe 500 km od wybrzeży Argentyny. Mimo to, są one terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii , chociaż Argentyna również rości sobie prawa do tych wysp. Głową kraju na tym terytorium jest brytyjska królowa, natomiast władzę wykonawczą sprawuje gubernator, którego mianuje brytyjski rząd. Władza ustawodawcza jest z kolei sprawowana przez parlament, w którym zasiada 10 osób. Jakie podstawowe informacje na temat Falklandów warto znać?

Falklandy – jaka jest ich historia?

Falklandy zostały odkryte w XVI wiekuprzez Johna Davisa, angielskiego żeglarza i kapitana. W 1761 roku Anglia ogłosiła zwierzchnictwo nad wyspami, jednak w późniejszym czasie należały one nie tylko do Anglii, ale również Francji oraz Hiszpanii. W styczniu 1771 roku Hiszpania ponownie przekazała władzę na Falklandach w ręce Wielkiej Brytanii, a w 1820 roku swoje roszczenia do wysp zgłosiła Argentyna. Rok później Argentyna założyła w Port Louis obóz karny i garnizon wojskowy, doszło do buntu, a władzę na wyspach przejęli dawni więźniowie. Dziesięć lat później doszło do zburzenia Saint Louis, a w 1833 roku władzę na Falklandach ponownie przejęła Wielka Brytania. W 1892 roku wyspy zostały uznane za brytyjską kolonię. W 1982 roku Argentyna ponownie podjęła próbę przejęcia władzy na Falklandach, co skończyło się zajęciem wysp przez Argentynę na okres około dwóch miesięcy. Na terenach tych dwukrotnie przeprowadzono referendum, dwukrotnie większość mieszkańców zdecydowała, że woli, aby tereny wysp przynależały do Wielkiej Brytanii.