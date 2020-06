La Palma – dlaczego warto odwiedzić Wyspy Kanaryjskie?

La Palma to wyspa leżąca w archipelagu Wysp Kanaryjskich na Oceanie Atlantyckim. Przyciąga turystów piękną pogodą, rajskimi plażami i wieloma szlakami pieszych wędrówek, jednak pod względem popularności z pewnością ustępuje innym wyspom w archipelagu. Co warto zobaczyć na wyspie La Palma? Jakie są jej największe atrakcje i najpiękniejsze plaże?

La Palma – co warto o niej wiedzieć?

La Palmapołożona jest na Atlantyku i jest zaliczana do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Wyspa leży niedaleko wybrzeża Afryki, ale administracyjnie należy do Hiszpanii. La Palma jest oddalona zaledwie o około 60 km od Teneryfy, czyli największej wyspy na Kanarach. Jest to piąta co do wielkości wyspa należąca do Wysp Kanaryjskich, a jej powierzchnia wynosi ponad 700 km kwadratowych. Na wyspie mieszka ponad 85 tysięcy osób, a gęstość jej zaludnienia wynosi około 122 osoby na km kwadratowy. Jakie podstawowe fakty na temat tej wyspy warto znać?

1. Stolicą wyspy jest Santa Cruz de la Palma,

2. Wyspa należy do hiszpańskiej prowincji Santa Cruz de Tenerife,

3. Językiem urzędowym na wyspie jest hiszpański,

4. Na wyspie dominuje wyznanie rzymskokatolickie, regularnie odbywają się procesje czczące różnych świętych,

5. Na wyspie uprawia się banany oraz owoce cytrusowe, a woda pod uprawy rozprowadzana jest za pomocą specjalnych systemów nawadniających,

6. Po wyspie można w łatwy sposób przemieszczać się autobusami, ponieważ istnieje gęsta sieć połączeń,

7. Z La Palmy regularnie pływają promy na inne Wyspy Kanaryjskie.

La Palma – co zobaczyć?

Ze względu na położenie geograficzne, a także wulkaniczne pochodzenie wyspy, La Palma oferuje piękne krajobrazy i widoki, których nie można zobaczyć w żadnej innej części świata. Średnie dobowe temperatury nie spadają na wyspie poniżej 18°C, co sprawia, że wyspa jest wiecznie zielona, a roślinność jest niezwykle bujna. Lasy zajmują głównie centralną część wyspy, na północy oglądać można głębokie wąwozy, z kolei krajobraz południa pełen jest pól zastygłej lawy. Mimo to, wyspa nie jest tak często wybieranym celem podróży jak inne z Wysp Kanaryjskich.

Największe centra turystyczne na wyspie to miasta Los Cancajos i Puerto Naos oraz ich okolice. Los Cancajos to miasteczko położone między Oceanem Atlantyckim a górami. W miejscowości są tylko dwie nieduże plaże, jednak jest ona świetną bazą wypadową do zwiedzania wyspy.

Puerto Naos jest z kolei położona pośrodku plantacji bananów. W miejscowości można między innymi skorzystać z plaży i pospacerować deptakiem przy wybrzeżu. Miasteczka na wyspie są urokliwe i klimatyczne, jednak największą atrakcją, dla której turyści postanawiają odwiedzić Wyspy Kanaryjskie, są piękne plaże otoczone palmami, czysta woda i cudowna pogoda. Najbardziej popularne plaże na wyspie La Palma to:

· Playa de Puerto Naos,

· Playa de los Cancajos,

· Playa de la Zamora.

La Palma to doskonałe miejsce do zażywania kąpieli słonecznych, pływania, a także uprawiania sportów wodnych, takich jak nurkowanie. Oprócz tego, na wyspie można wypożyczyć rowery i wybrać się na rowerowy objazd po wyspie. Miłośnicy wędrówek również będą zadowoleni – na La Palmie nie brakuje miejsc do trekkingu. Miejsca, które warto odwiedzić na wyspie to:

· Santa Cruz de La Palma,

· Park Narodowy Caldera de Taburiente,

· Warzelnia soli Salinas de Fuencaliente,

· Ogród botaniczno-zoologiczny Maro Parque,

· Las wawrzynowy Los Tilos,

· Szczyt Roque de Los Muchachos.

Co ciekawe, na wyspie La Palma usytułowanych jest wiele międzynarodowych obserwatoriów astronomicznych. Jest to możliwe ze względu na klimat wyspy - przeważają tam bezchmurne dni. Poza tym, istnieją tam bardzo duże obszary ciemnego nieba, dzięki czemu wyspa daje idealne warunki do obserwowania nieba.

La Palma – co zjeść?

Na Wyspach Kanaryjskich, w tym na La Palmie warto spróbować kilku charakterystycznych przysmaków tamtejszej kuchni. Szczególnie warte polecenia są takie dania jak:

· Sopa de garbanzos (zupa warzywna z ciecierzycą),

· Papas arrugadas (danie z gotowanych ziemniaków),

· Almendrados (ciasteczka z migdałami),

· Bienmesabe (deser na bazie migdałów, żółtka i miodu).

Oprócz tego, popularne są miniaturowe krewetki, kozi ser z grilla czy wędzony ser z mleka koziego.

