Farma Iluzji - park rozrywki, w którym rzeczywistość staje się magią, a magia rzeczywistością

Unikatowe atrakcje

Farma Iluzji to nie tylko ponad 70 różnorodnych atrakcji, ale przede wszystkim niezwykłe miejsce do spędzenia dnia pełnego przygód w rodzinnej atmosferze. Bo gdzie indziej można wznieść się w przestworza w latającym statku piratów, zjechać w podziemia Kopalni Złota, wkroczyć do chaty unoszonej przez balony czy też ruszyć w szalony rajd smoczą kolejką Dragon? Na maluszki czeka świat króliczka Farmusia - jego domek, kolejka Wesołe Kaczuszki, Polana Jednorożców i wiele innych! Wśród gości przechadzają się animatorzy dbający o dobry nastrój w parku, a na scenie codziennie czekają iluzjoniści, którzy czarują widownię unikalnymi w Polsce widowiskami. Natomiast Ci, którzy szukają chwili odpoczynku, znajdą go na hamakach lub w licznych zagajnikach, spacerując ścieżkami w otoczeniu mazowieckich lasów i… smoków?