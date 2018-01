Ferie 2018. Najatrakcyjniejsze oferty z wylotami z Krakowa i Poznania

Ferie zimowe 2018 dla ostatnich pięciu województw potrwają od 12 do 25 lutego. W tym terminie dni wolne od nauki będą mieć dzieci i nauczyciele z małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Sprawdź, gdzie polecieć z najbliższych lotnisk.

Gdzie na ferie zimowe z Krakowa?

Ferie 2018 z wylotami z Poznania – Turcja w lutym

Na tegoroczne ferie poznaniakom polecamy szczególnie Turcję. W lutym najprzyjemniejszym regionem kraju jest Riwiera Turecka. Podczas gdy w niedalekich górach pada grad lub śnieg i powietrze znacznie się ochładza, wybrzeże pozostaje ciepłe z temperaturami rzędu 17 st. C w dzień i 8 st. C nocą. Wcześniej robi się ciemno, ale dużo słońca, bezchmurne niebo i morska woda, nadająca się do orzeźwiających kąpieli czy nurkowania nawet zimą, zapewnią wspaniałe wakacje.