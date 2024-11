Ferie w tropikach. I to zaledwie dwie godziny drogi od Warszawy

Wypoczywając w Hotelu Binkowski, każdy dzień rozpoczniecie od bogatego, różnorodnego i energetycznego śniadania serwowanego w formie bufetu. Co ważne, na talerzach nie zabraknie regionalnych przysmaków, co pozwoli wam jeszcze lepiej poznać ten niezwykle ciekawy region. Z kolei wieczorami będzie na was czekała smaczna obiadokolacja z daniami opartymi na tradycyjnych regionalnych recepturach – kto nie jadł zalewajki, ten nie zna świętokrzyskiej kuchni, także w formie bufetu i z napojami w cenie. Dzieci mogą liczyć na specjalne menu.