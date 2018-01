Ferie z dziećmi? Tylko w aquaparku!

Jeśli zaplanowaliście urlop w czasie ferii szkolnych i nie wiecie co zrobić z wolnym czasem, a macie trochę oszczędności do wykorzystania, możecie wybrać się z pociechami do kurortu z aquaparkiem. To świetny sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu.

Aquapark to znakomita forma aktywności fizycznej dla dzieci i dorosłych (123RF.COM)

Dlaczego kochamy aquaparki?

Nie od dziś wiadomo, że pływanie bardzo pozytywnie wpływa na samopoczucie i stan zdrowia. Ruch w wodzie wzmacnia mięśnie i kondycję oraz odciąża stawy i kręgosłup. Pozwala też schudnąć.

Aquaparki są świetną atrakcją nie tylko dla dorosłych. To okazja do wzmocnienia swojego ciała i do znakomitej zabawy z pociechami. Ogromne kompleksy, wypełnione zjeżdżalniami, brodzikami, rollercoasterami czy placami z przeszkodami podobnymi do tych, które znajdziemy pod blokiem, zachęcają do ćwiczeń. Młodsze dzieci mogą pluskać się pod okiem rodziców, a starsze z pewnością znajdą aktywność dla siebie.

Dorośli, którzy pragną relaksu w wodzie i nie w głowie im zjeżdżanie czy pływanie pod prąd, mają zapewnioną strefę SPA, w której znajdują się baseny z jacuzzi. To świetny sposób na leniuchowanie.

Hotel z aquaparkiem – doskonały wybór na rodzinny wyjazd

Bardzo często chcemy aktywnie spędzać czas z pociechami, ale zamiast marzyć o stokach narciarskich, pragniemy wylegiwać się w ciepłym słońcu. Dlatego decydujemy się na wylot za granicę, najczęściej do krajów typowo turystycznych, których oblężenie zaczyna się w sezonie letnim, kiedy pogoda jest najpiękniejsza. W Polsce trwa zima, natomiast w krajach na południe od Europy panują świetne warunki do odpoczynku. Żar jeszcze nie leje się z nieba, a miasta i kurorty nie są po brzegi wypełnione turystami.

Wyjazd na tydzień do zagranicznego kurortu z aquaparkiem jest doskonałym wyborem na ferie, szczególnie dla osób, które nie lubią zimy i chcą mieć wszelkie atrakcje na wyciągnięcie ręki. Kurorty z aquaparkami oferują nie tylko rozrywki wodne w postaci rozległych basenów, biczy wodnych czy zjeżdżalni, ale też zawierają korty tenisowe, pola golfowe, SPA czy specjalne kluby dla dzieci w różnym wieku. Każdy na pewno znajdzie swój sposób na wypoczynek.

Aquapark nie tylko w Europie

Kurorty zlokalizowane w egzotycznych krajach mają najczęściej otwarte aquaparki i znajdują się przy oceanach lub morzach. Ma to dodatkową zaletę, ponieważ można skorzystać z zamkniętych plaż, więc ci, którzy nie mają ochoty się pluskać, mogą poleżeć pod palmami. Kurorty europejskie, znajdujące się w klimacie umiarkowanym, posiadają z kolei aquaparki kryte, które bez problemu można odwiedzać przez cały rok.

Jednak należy wiedzieć, że egipskie czy tunezyjskie temperatury w styczniu lub lutym mogą być jeszcze zbyt niskie na plażowe lenistwo i kąpiel w morzu. Dlatego wybór podgrzewanego basenu będzie dobrą decyzją. Ci bardziej aktywni mogą zrezygnować z zabaw w wodzie i wyruszyć na zwiedzanie przeróżnych zakątków. To najlepsza pora, by to zrobić.