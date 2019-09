Flevoland, czyli holenderski cud. Tam, gdzie była zatoka, teraz jest nowa prowincja

Jedno z holenderskich przysłów mówi: "Bóg stworzył świat, ale Holandię stworzyli Holendrzy". Aby to udowodnić, stworzyli nową prowincję mieszkalną. W miejscu, w którym jeszcze kilkadziesiąt lat temu była zatoka i jezioro.

Polder to właśnie sztucznie osuszony teren, który znajduje się poniżej poziomu morza. W przeciwieństwie jednak do naturalnych depresji, polder trzeba obudować wałami i groblami, aby uchronić go przed zalaniem.